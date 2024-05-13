В Минздраве сделали важное заявление о медосмотре мужчин, у которых есть инвалидность

Как отметили в Минздраве, проверять будут не все такие решения медико-социальных экспертиз. Исключения составляют:

те, кому сменили группу инвалидности на 2 или 3;

те, кто получил группу инвалидности в результате заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Отечества;

те, у кого отсутствуют конечности, кисти рук, стопы ног, один из парных органов;

те, у кого диагностировали онкологические болезни, интеллектуальные нарушения или психические расстройства, церебральный паралич или другие паралитические синдромы по причине инвалидности с детства.

"Самостоятельно появляться для прохождения повторного осмотра всем людям, у которых есть установленный статус после 24.02.2024, по состоянию на сейчас не надо", - подчеркнули в Минздраве.