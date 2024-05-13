У МОЗ зробили важливу заяву щодо медогляду чоловіків, які мають інвалідність

Закон про мобілізацію

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада ухвалила закон про мобілізацію, після чого його майже одразу підписав президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, документ зобов'язує чоловіків, які отримали інвалідності 2 та 3 груп після повномасштабного вторгнення росіян, пройти повторний медогляд.

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