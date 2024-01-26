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В Минздраве рассказали, сколько штаммов COVID-19 зафиксировано в Украине

Пятница 26 января 2024 21:56
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В Минздраве рассказали, сколько штаммов COVID-19 зафиксировано в Украине Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Специалисты на 26 января зафиксировали в Украине 17 штаммов коронавируса, в том числе и новый штамм - "Дженни".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

По его словам, в Украине до конца января наблюдается рост количества случаев заболевания COVID-19.

"В Украине, по данным нашего эпиднадзора, циркулирует 17 штаммов COVID-19, в том числе и новый штамм, обнаруженный недавно - "Дженни". Если мы посмотрим, что у нас по заболеваемости, то видим рост до конца января количества случаев заболевания коронавирусом, но мы видим и рост количества случаев заболеваний гриппом, что не характерно для предыдущих эпидсезонов", - сказал Ляшко.

Ляшко рассказал, что с начала октября гриппом и гриппоподобными заболеваниями переболело почти 2,5 млн человек. К сожалению, есть и летальные случаи. Стационары справляются с количеством пациентов, которые попадают в больницы.

Коронавирус в Украине и мире

В конце декабря уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. После этого ВОЗ призвала продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию во избежание заражения COVID-19.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник порекомендовал киевлянам вернуться к ношению масок.

В то же время в Минздраве напомнили, что ношение медицинской маски является одним из правил базовой противоэпидемической, а также профилактической норм.

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