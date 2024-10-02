RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минздраве рассказали, как и когда в Украине можно будет приобрести лекарства на основе каннабиса

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Изготовление и отпуск лекарств на основе медицинского каннабиса будет фиксироваться в электронной системе учета оборота медицинского каннабиса (ЭСОРК) и будет осуществляться исключительно на основании е-рецепта в электронной системе здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

Там сообщили, что необходимые цифровые решения уже разработаны. Непосредственный отпуск лекарств в аптеках начнется, когда на украинский рынок будут завезены соответствующие растительные субстанции для изготовления лекарств в условиях аптеки или готовые лекарственные средства, отметили в министерстве.

Все операции, которые будут осуществляться с медицинским каннабисом, будут фиксироваться в ЭСОРК. Это централизованная платформа для учета, мониторинга и контроля оборота конопли для медицинских целей, в которой будет фиксироваться более 35 видов операций по 13 видам объектов учета. Электронная система создана на платформе Дія.Engine.

В ЭСОРК будут регистрироваться все субъекты хозяйствования (юридические лица, ФЛП), которые будут осуществлять деятельность по обороту медицинского каннабиса.

Назначение и отпуск готовых или экстемпоральных лекарств (то есть изготовленных в аптеке) будет производиться исключительно на основании е-рецепта. Как обычно, е-рецепт сможет выписать лечащий врач пациента (как первичной, так и специализированной медицинской помощи). Приобрести лекарства по е-рецепту можно только в аптеке, которая имеет соответствующую лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Напомним, в августе в Украине начал работать закон о легализации медицинского каннабиса.

В Министерстве здравоохранения объяснили, людям с какими болезнями могут назначаться лекарства на основе медицинского каннабиса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Медицинский каннабисМинистерство здравоохранения Украины