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У МОЗ розповіли, як і коли в Україні можна буде придбати ліки на основі канабісу

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Виготовлення та відпуск ліків на основі медичного канабісу буде фіксуватися в електронній системі обліку обігу медичного канабісу (ЕСОРК) та здійснюватиметься виключно на підставі е-рецепта в електронній системі охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

Там повідомили, що необхідні цифрові рішення уже розроблені. Безпосередній відпуск ліків в аптеках розпочнеться, коли на український ринок будуть завезені відповідні рослинні субстанції для виготовлення ліків в умовах аптеки чи готові лікарські засоби, зазначили у міністерстві.

Усі операції, які здійснюватимуться з медичним канабісом, будуть фіксуватися в ЕСОРК. Це централізована платформа для обліку, моніторингу та контролю обігу конопель для медичних цілей, в якій фіксуватиметься понад 35 видів операцій щодо 13 видів об’єктів обліку. Електронна система створена на платформі Дія.Engine.

В ЕСОРК реєструватимуться всі суб’єкти господарювання (юридичні особи, ФОП), які здійснюватимуть діяльність з обігу медичного канабісу.

Призначення та відпуск готових чи екстемпоральних ліків (тобто виготовлених в аптеці) буде здійснюватися виключно на підставі е-рецепта. Як і зазвичай, е-рецепт зможе виписати лікуючий лікар пацієнта (як первинної, так і спеціалізованої медичної допомоги). Придбати ліки за е-рецептом буде можливо лише в аптеці, яка має відповідну ліцензію на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Нагадаємо, у серпні в Україні почав працювати закон щодо легалізації медичного канабісу.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, людям із якими хворобами можуть призначатися ліки на основі медичного канабісу.

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Медичний канабісМінстерство охорони здоров'я України