Около 90% компаний планируют повысить зарплаты: на сколько они вырастут в 2025 году

В 2024 году 87% компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) повысили зарплаты своим работникам. В 2025 году это планируют сделать 88% компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос ЕБА .

По данным опроса, 36% компаний планируют повышение уровня заработной платы, впрочем, еще не определились с размером повышения. Еще 16% компаний планируют повышение заработной платы на 5-10%, кроме того, 24% - на 10-15%, а 11% - на 15-20%. Только 1% компаний планируют повышение заработной платы более чем на 20%.

В 2024 году 18% компаний провели повышение заработной платы на менее 10%, еще 43% компаний повысили заработную плату на 10-15%. Кроме того, 21% - на 15-20%, а 5% компаний - на более 20%.

В 2024 году 93% компаний открывали новые вакансии, из которых 3% открывали вакансии только для внутренних кандидатов и бывших работников. При этом 7% не открывали новые вакансии.

В 2025 году 46% компаний планируют расширение штата, 7% компаний планируют сокращение численности штата и 47% не планируют изменения в численности работников.

Большинство (71%) опрошенных испытывают значительный дефицит кадров, что на 3% ниже по сравнению с результатами предыдущей волны. 25% испытывают частичный дефицит, и только 4% компаний не испытывают дефицита кадров.

Основными тенденциями на рынке труда в 2024 году по результатам опроса:

Дефицит рабочей силы

Более высокий уровень ожиданий заработной платы кандидатов, чем предложения бизнеса

Мобилизация

Отток персонала за границу

Исследование длилось в период с 7 октября по 10 ноября 2024 года и охватывало период май-октябрь 2024 года. В исследовании приняли участие 216 специалистов из сферы управления персоналом (39% руководители департамента, 32% менеджеры среднего звена, 24% топ-менеджмент, 5% младший персонал).