Языковой омбудсмен сделала заявление о блокировке русской музыки

В Языковом офисе отмечают, что российские музыкальные продукты, как и кино или сериалы, являются элементом гибридной войны и инструментом "мягкой силы", который работает против национальной безопасности. Поэтому применение санкционного механизма СНБО считают легитимным способом взаимодействия с международными стриминговыми сервисами - таким, что соответствует украинскому законодательству и международным обязательствам государства.

Ивановская также подчеркнула, что государство должно реагировать на запрос общества и одновременно усиливать поддержку украиноязычного музыкального контента, создавая условия для его развития и популяризации.