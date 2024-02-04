ua en ru
Вс, 04 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

МВД объяснило, что делать в случае домашнего насилия: алгоритм действий

Украина, Воскресенье 04 февраля 2024 20:23
UA EN RU
МВД объяснило, что делать в случае домашнего насилия: алгоритм действий Фото: как действовать в случае домашнего насилия (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Физическое насилие может коснуться любого, независимо от возраста, социального статуса или финансового положения. Это проблема, которая часто остается незаметной в тени молчания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины

Нередко физическое насилие скрывают из-за страха или неуверенности. Часто люди игнорируют насилие, принимая его как нечто привычное.

"Но - это не ок! Молчание - неприемлемо. Это может привести к повторному насилию в еще более жесткой форме. Важно освещать эту проблему и поддерживать тех, кто в этом нуждается", - отметили в МВД.

Как обратиться в систему бесплатной юридической помощи:

"Помните, даже один случай насилия - это сигнал, который нужно действовать немедленно! Если вы стали свидетелем или непосредственно пострадали от домашнего насилия, звоните по телефону "102", - добавили в МВД.

Правоохранители призвали украинцев, ставших свидетелями домашнего насилия, также сообщать в соответствующие органы.

Напомним, на днях Кабинет Министров Украины утвердил порядок организации и функционирования Центров жизнестойкости.

В них предоставляются социальные услуги, проходит консультирование и социально-психологическая помощь.

Мы также писали, где украинцы могут бесплатно получить психологическую помощь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины насилля
NEWS
Были близкие разрывы. Россияне обстреливали Роботино во время визита Зеленского
Были близкие разрывы. Россияне обстреливали Роботино во время визита Зеленского
DAILY
Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва