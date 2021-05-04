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Моурінью очолить італійську "Рому"

Автор: РБК-Україна

Португальський тренер Жозе Моурінью з наступного сезону очолить італійську "Рому". На цій посаді він змінить колишнього тренера донецького "Шахтаря" Пауло Фонсеку.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці клубу в Twitter.

"AS Roma рада повідомити, що Жозе Моурінью стане новим технічним менеджером першої команди починаючи з сезону 2021-2022 років", - йдеться в повідомленні.

Моурінью вже прокоментував призначенням тим, що після зустрічі з власниками зрозумів, наскільки високі амбіції у "Роми".

"Неймовірна пристрасть фанатів "Роми" переконала мене погодитися на цю роботу", - додав він.

Зазначимо, 19 квітня Моуріньо звільнили з лондонського "Тоттенхема". Рішення було прийнято на тлі не дуже вдалих виступів клубу останнім часом. Моурінью вже працював в Італії з "Інтером", вигравши два чемпіонства, Кубок і Суперкубок, а також Лігу чемпіонів УЄФА.

Нагадаємо, раніше мюнхенська "Баварія" офіційно оголосила про підписання контракту з новим головним тренером Юліаном Нагельсманном. 33-річний німець очолить клуб з 1 липня 2021 року.

А туринський " Ювентус" виключив відхід Кріштіану Роналду з клубу цього літа.

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