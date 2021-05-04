Моурінью очолить італійську "Рому"

"AS Roma рада повідомити, що Жозе Моурінью стане новим технічним менеджером першої команди починаючи з сезону 2021-2022 років", - йдеться в повідомленні.

Моурінью вже прокоментував призначенням тим, що після зустрічі з власниками зрозумів, наскільки високі амбіції у "Роми".

"Неймовірна пристрасть фанатів "Роми" переконала мене погодитися на цю роботу", - додав він.

Зазначимо, 19 квітня Моуріньо звільнили з лондонського "Тоттенхема". Рішення було прийнято на тлі не дуже вдалих виступів клубу останнім часом. Моурінью вже працював в Італії з "Інтером", вигравши два чемпіонства, Кубок і Суперкубок, а також Лігу чемпіонів УЄФА.