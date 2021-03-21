"Ювентус" виключив відхід Роналду з клубу цього літа

Один з керівників туринського клубу підкреслив, що "Юве" залишається вірним розпочатого проекту, з-за чого також не буде розлучатися з головним тренером Андреа Пірло цього літа.

"У нашому складі є Кріштіану Роналду, найкращий гравець у світі, і ми міцно тримаємося. Клуб не був задоволений попередніми тренерами і були різні причини, через які ми вирішили змінити підхід. І ця ситуація не зміниться ні поразки, ні перемоги в одному матчі. Ми вибрали підхід і будемо його дотримуватися до кінця", - сказав Паратичи.

У неділю "Ювентус" програв вдома "Беневенто" з рахунком 0:1 в рамках чемпіонату Італії. Команда фактично не бореться за чемпіонський титул, але іде в зоні Ліги чемпіонів.