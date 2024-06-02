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Мотоциклы, баги и не только. Военные показали, как уничтожают технику РФ (видео)

Фото: военные показали, как уничтожают технику РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные ежедневно уничтожают оккупантов их технику и позиции. На этот раз под ударом военных оказались вражеские мотоциклы и багги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутных войск ВС Украины.

"Сухопутные войска охотятся за российскими мотоциклами, баги и другой техникой и личным составом. Результат работы смотрите на видео", - подчеркнули военные.

На видео показана работа нескольких подразделений. В частности:

  • 1 штурмовой батальон 92 ОШБр;
  • BULAVA Отдельной президентской бригады;
  • Батальон беспилотных систем Эскадрон 63 бригады.

Потери России в Украине

Заметим, что потери России превышали украинские с самого начала полномасштабного вторжения оккупантов. Одним из факторов является то, что Москва часто посылает на фронт срочников и мобилизованных без должной подготовки.

В частности, во время наступления на Харьковскую область россияне массово приобщали срочников из Белгородской области, чтобы создать впечатление массовости на поле боя.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, потери на данном направлении составляли 8 россиян до 1 украинца.

Подробнее о потерях российских кафиров за эту неделю, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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