Потери России в Украине

Заметим, что потери России превышали украинские с самого начала полномасштабного вторжения оккупантов. Одним из факторов является то, что Москва часто посылает на фронт срочников и мобилизованных без должной подготовки.

В частности, во время наступления на Харьковскую область россияне массово приобщали срочников из Белгородской области, чтобы создать впечатление массовости на поле боя.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, потери на данном направлении составляли 8 россиян до 1 украинца.

Подробнее о потерях российских кафиров за эту неделю, можно узнать в материале РБК-Украина.

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