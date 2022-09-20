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Гандбольный "Донбасс" будет играть в Европе матчи Кубка ЕГФ

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Запорожье, Вторник 20 сентября 2022 16:14
Гандбольный "Донбасс" будет играть в Европе матчи Кубка ЕГФ Фото: "Донбасс" на старте сезона 2022/23 (Facebook/Гандбольный клуб "Донбасс")
Автор: Антон Федорцив

Вторая команда по итогам прерванного войной сезона 2021/22 в украинской Суперлиге – донецкий "Донбасс" – готовится к старту в еврокубках в грядущей кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

Главный тренер команды Иван Фучеджи поделился деталями подготовки "оранжево-черных" к сезону 2022/23. "Донбасс" тренируется в Запорожье в зале "Мотора".

Фучеджи заверил, что костяк команды удалось сохранить. Руководство "Донбасса" готово играть на двух фронтах – в чемпионате Украины и еврокубках. Пока клуб ждет документы от Кабинета министров для выезда за границу.

"Уже известен наш соперник в Кубке ЕГФ – это исландская команда "Вестманнаэйяр". Поборемся с ними. Свой домашний матч мы проведем либо в Германии, либо в Исландии", – заявил специалист.

"Донбасс" начнет выступления в еврокубках со 2-го раунда Кубка ЕГФ. Матчи с "Вестманнаэйяром" запланированы на 29 октября и 5 ноября. В сезоне 1995/96 "Донбасс" дошел до финала турнира, где уступил испанскому "Гранольерсу".

К слову, ранее волейбольная Суперлига объявила календарь матчей 1-го тура чемпионата Украины.

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