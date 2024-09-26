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MotoGP опубликовал календарь на сезон-2025: какой этап будет самым близким к Украине

Бурирам, Четверг 26 сентября 2024 12:28
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MotoGP опубликовал календарь на сезон-2025: какой этап будет самым близким к Украине Фото: MotoGP вернется в Венгрию в 2025 году (facebook.com/MotoGP)
Автор: Антон Федорцив

Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам обнародовал график гран-при на грядущий год. Сезон будет состоять из 22-х этапов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт MotoGP.

Новый соревновательный год начнется на рубеже февраля и марта. Первым гран-при сезона-2025 станет этап в Таиланде.

Гонки MotoGP примут 18 государств. Испания проведет сразу четыре этапа чемпионата – в Хересе, Альканьисе, Барселоне и Валенсии. Вернутся в календарь Чехия и Венгрия, которые станут ближайшими гран-при для украинских фанатов мотогонок.

Финальный этап сезона-2025 состоится в середине ноября. Как и в нынешнем году, решающая гонка состоится в испанской Валенсии.

MotoGP опубликовал календарь на сезон-2025: какой этап будет самым близким к Украине

MotoGP в сезоне-2024

Чемпионат стартовал в Катаре в начале марта. В течение года состоятся 20 гран-при.

Организаторы отказались от проведения этапов в Аргентине, Казахстане и Индии. Ни один из этих этапов не попал в календарь на сезон-2025. Финал сезона намечен на 17 ноября.

Главными претендентами на титул в элитном классе MotoGP остаются испанец Хорхе Мартин ("Прамак") и действующий чемпион за рулем "Дукати" Франческо Баньяя из Италии. Немного отстали от них итальянец Энеа Бастианини ("Дукати") и Марк Маркес из Испании ("Грезини").

К слову, ранее Норрис одержал уверенную победу на Гран-при Сингапура F1.

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