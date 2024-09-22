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Норрис одержал доминантную победу на Гран-при Сингапура

Сингапур, Воскресенье 22 сентября 2024 16:50
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Норрис одержал доминантную победу на Гран-при Сингапура Фото: Ландо Норрис оставил позади всех конкурентов (x.com/McLarenF1)
Автор: Антон Федорцив

Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис уверенно опередил Макса Ферстаппена из "Ред Булла" на автодроме "Марина Бэй" на 18-м этапе сезона Формулы-1.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на результаты гонки.

На первых метрах дистанции дуэт претендентов на титул, а также гонщик "Мерседеса" Хэмилтон спокойно сохранили стартовые позиции. Главные же события развернулись в середине пелотона, где ряд пилотов устроил попытку прорваться вверх.

Со старта Норрис начал штамповать быстрые круги и наращивал собственное преимущество над Ферстаппеном. Хэмилтон же не удержался за нидерландцем, хотя имел преимущество более мягкой резины ("софт") и довольно быстро вынужденно поехал в боксы. Лидеры же подождали 30-го круга.

После пит-стопов Норриса и Ферстаппена на второй позиции оказался Пиастри ("Макларен"), поставивший на более длинный первый отрезок. В конце концов после вояжа австралийца в боксы на 39-м круге сформировалась топ-6 в составе дуэта лидеров, Расселла из "Мерседеса", Хэмилтона, Пиастри и пилота "Феррари" Сайнса. Последним Скудерия вскоре пожертвовала ради прорыва Леклера.

Впрочем, главным творцом хайлайтов стал Пиастри. Австралийский пилот за пять кругов прошел обоих гонщиков "Мерседеса" и поднялся на последнюю ступень пьедестала. Такую же задачу наполовину выполнил Леклер – на 51-м круге прошел Хэмилтона, а опередить Расселла в борьбе за 4 место перед клетчатым флагом не удалось.

На финише Норрис привез Ферстаппену более 20 секунд преимущества. Последним на подиум попал Пиастри, а дальше расположились Расселл и Леклер. Дополнили топ-10 Хэмилтон, Сайнс, Хюлькенберг ("Хаас"), пилот "Астон Мартина" Алонсо и гонщик "Ред Булла" Перес.

Классификация Гран-при Сингапура-2024:

  1. Ландо Норрис
  2. Макс Ферстаппен (+20.945)
  3. Оскар Пиастри (+41.823)

Норрис одержал доминантную победу на Гран-при Сингапура

К слову, ранее "Ред Булл" повысил роль резервиста на следующий сезон.

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