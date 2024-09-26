MotoGP опублікував календар на сезон-2025: який етап буде найближчим до України

Чемпіонат світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів оприлюднив графік гран-прі на прийдешній рік. Сезон складатиметься з 22-х етапів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт MotoGP .

Новий змагальний рік розпочнеться на межі лютого та березня. Першим гран-прі сезону-2025 стане етап у Таїланді.

Перегони MotoGP приймуть 18 держав. Іспанія проведе відразу чотири етапи чемпіонату – у Хересі, Альканьїсі, Барселоні та Валенсії. Повернуться в календар Чехія та Угорщина, які стануть найближчими гран-прі для українських фанатів мотоперегонів.

Фінальний етап сезону-2025 відбудеться в середині листопада. Як і цьогоріч, вирішальна гонка відбудеться в іспанській Валенсії.

MotoGP у сезоні-2024

Чемпіонат стартував у Катарі на початку березня. Упродовж року відбудуться 20 гран-прі.

Організатори відмовилися від проведення етапів у Аргентині, Казахстані та Індії. Жоден із цих етапів не потрапив у календар на сезон-2025. Фінал сезону запланований на 17 листопада.

Головними претендентами на титул в елітному класі MotoGP залишаються іспанець Хорхе Мартін ("Прамак") та чинний чемпіон за кермом "Дукаті" Франческо Баньяя з Італії. Трохи відстали від них італієць Енеа Бастіаніні ("Дукаті") та Марк Маркес із Іспанії ("Грезіні").