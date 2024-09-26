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MotoGP опублікував календар на сезон-2025: який етап буде найближчим до України

Бурірам, Четвер 26 вересня 2024 12:28
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MotoGP опублікував календар на сезон-2025: який етап буде найближчим до України Фото: MotoGP повернеться до Угорщини в 2025 році (facebook.com/MotoGP)
Автор: Антон Федорців

Чемпіонат світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів оприлюднив графік гран-прі на прийдешній рік. Сезон складатиметься з 22-х етапів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт MotoGP.

Новий змагальний рік розпочнеться на межі лютого та березня. Першим гран-прі сезону-2025 стане етап у Таїланді.

Перегони MotoGP приймуть 18 держав. Іспанія проведе відразу чотири етапи чемпіонату – у Хересі, Альканьїсі, Барселоні та Валенсії. Повернуться в календар Чехія та Угорщина, які стануть найближчими гран-прі для українських фанатів мотоперегонів.

Фінальний етап сезону-2025 відбудеться в середині листопада. Як і цьогоріч, вирішальна гонка відбудеться в іспанській Валенсії.

MotoGP опублікував календар на сезон-2025: який етап буде найближчим до України

MotoGP у сезоні-2024

Чемпіонат стартував у Катарі на початку березня. Упродовж року відбудуться 20 гран-прі.

Організатори відмовилися від проведення етапів у Аргентині, Казахстані та Індії. Жоден із цих етапів не потрапив у календар на сезон-2025. Фінал сезону запланований на 17 листопада.

Головними претендентами на титул в елітному класі MotoGP залишаються іспанець Хорхе Мартін ("Прамак") та чинний чемпіон за кермом "Дукаті" Франческо Баньяя з Італії. Трохи відстали від них італієць Енеа Бастіаніні ("Дукаті") та Марк Маркес із Іспанії ("Грезіні").

До слова, раніше Норріс здобув упевнену перемогу на Гран-прі Сингапуру F1.

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