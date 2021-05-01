"Динамо" в статусі чемпіона розгромило "Ворсклу". Полтавчани випали із зони єврокубків

Київське "Динамо" на виїзді на розгромило полтавську "Ворсклу" 5:1 в 24-му турі Української Прем'єр-лигі . Поразка вибило полтавчан із зони єврокубків.

Кияни, незважаючи на те, що вже всі завдання в Українській Прем'єр-лізі рішілі, оформивши дострокове чемпіонство, на поєдинок з "Ворсклою" вийшли в бойовому складі. І вже на старті поєдинку відкрили рахунок - на 6-й хвилині забив Буяльський.

До кінця першої половини Буяльський оформив хет-трик, забивши на 15-й і 32-й хвилинах. Між цим один гол для полтавчан відквитав Кулач - на 24-й хвилині кращий бомбардир УПЛ реалізував пенальті.

Однак у другому таймі "Динамо" відзначилося ще двічі - забивали Родрігес на 65-й і Сідклей на 84-й хвилинах. У підсумку розгромна перемога для киян 5: 1.

Поразка опустила "Ворсклу" на шосту позицію в турнірній таблиці, поступившись останнім єврокубкова місце "Десні", яка сьогодні в матчі з ще одним претендентом на Лігу Європи "Колосом" зіграли в нічию 2:2.