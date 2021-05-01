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"Динамо" в статусі чемпіона розгромило "Ворсклу". Полтавчани випали із зони єврокубків

Новость на русском → Полтава, Субота 01 травня 2021 21:24
"Динамо" в статусі чемпіона розгромило "Ворсклу". Полтавчани випали із зони єврокубків Фото: Віталій Буялскій оформив хет-трик у матчі проти "Ворскли" (vorskla.com.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Київське "Динамо" на виїзді на розгромило полтавську "Ворсклу" 5:1 в 24-му турі Української Прем'єр-лигі. Поразка вибило полтавчан із зони єврокубків.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Кияни, незважаючи на те, що вже всі завдання в Українській Прем'єр-лізі рішілі, оформивши дострокове чемпіонство, на поєдинок з "Ворсклою" вийшли в бойовому складі. І вже на старті поєдинку відкрили рахунок - на 6-й хвилині забив Буяльський.

До кінця першої половини Буяльський оформив хет-трик, забивши на 15-й і 32-й хвилинах. Між цим один гол для полтавчан відквитав Кулач - на 24-й хвилині кращий бомбардир УПЛ реалізував пенальті.

Однак у другому таймі "Динамо" відзначилося ще двічі - забивали Родрігес на 65-й і Сідклей на 84-й хвилинах. У підсумку розгромна перемога для киян 5: 1.

Поразка опустила "Ворсклу" на шосту позицію в турнірній таблиці, поступившись останнім єврокубкова місце "Десні", яка сьогодні в матчі з ще одним претендентом на Лігу Європи "Колосом" зіграли в нічию 2:2.

&quot;Динамо&quot; в статусі чемпіона розгромило &quot;Ворсклу&quot;. Полтавчани випали із зони єврокубків

Нагадаємо, "Динамо" ще в минулому турі, здобувши перемогу над "Інгульцем", гарантувало собі дострокове чемпінство в УПЛ.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні "Шахтар" обіграв "Дніпро-1" і наблизився до срібла.

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