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На столичному мосту Патона прорвало магістральну теплотрасу

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Київ, П'ятниця 02 липня 2021 13:06
На столичному мосту Патона прорвало магістральну теплотрасу Фото: на столичному мосту Патона прорвало магістральну теплотрасу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві на мосту імені Патона стався прорив магістральної тепломережі. Пошкодження вдалося локалізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київтеплоенерго".

"Під мостом Патона сталось пошкодження магістральної тепломережі діаметром 600 мм. Аварійна бригада локалізувала місце пошкодження. Триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які здійснять верхолази", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, наразі здійснюється відкачка води з трубопроводу. Одразу після цього розпочнеться активна фаза робіт.

У Київтеплоенерго додають, що за два минулі роки комунальне підприємство провело реконструкцію 270 км трубопроводів.

Нагадаємо, що минулого тижня у Києві на вулиці Електриків стався прорив труби посеред дороги. В результаті утворився "гейзер".

Раніше стало відомо, що у столиці на вулиці Антоновича біля торгового центру Ocean Plaza прорвало трубу.

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