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В США прогремел взрыв на химическом заводе: есть угроза загрязнения воздуха

Среда 08 ноября 2023 22:57
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В США прогремел взрыв на химическом заводе: есть угроза загрязнения воздуха Фото: в США прогремел взрыв на химическом заводе (twitter.com/MattSeedorff)
Автор: Иван Носальский

В американском штате Техас сегодня, 8 ноября, прозвучал взрыв на химическом заводе. После этого начался сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Взрыв и пожар произошли на заводе компании Sound Resource Solutions, который производит растворители для клея и жидкости для снятия краски. На территории предприятия хранятся химические вещества, которые обладают острой токсичностью, а также способные вызвать серьезное повреждение глаз или раздражение глаз, коррозию или раздражение кожи.

Президент Sound Resource Solutions Джефф Харфилд рассказал, что в результате инцидента пострадал один сотрудник завода. Ему оказали медицинскую помощь в связи с незначительными ожогами.

Из-за пожара спасателям пришлось эвакуировать местную школу и объявить об опасности в радиусе более 1 километра от завода. Также было перекрыто шоссе.

Управление по чрезвычайным ситуациям округа Полк сообщило, что шлейф дыма от взрыва направляется в сторону района Ливингстон, и рекомендовало местным жителям "немедленно" выключить системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в домах и на предприятиях.

"На данный момент воздействие химического вещества, находящегося в воздухе, неизвестно", - уточнили в ведомстве.

Напомним, в январе этого года в американском штате Нью-Джерси произошел масштабный пожар на химическом заводе. В результате инцидента пострадал один человек.

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Соединенные Штаты Америки Техас Пожар Взрыв Химическое загрязнение
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