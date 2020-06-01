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Кремль про контакти з Зеленським: діалог на вищому рівні не розвивається

Новини » Політика     01.06.2020 - 14:57
Кремль про контакти з Зеленським: діалог на вищому рівні не розвивається
Фото: російський президент Володимир Путін (kremlin.ru)

У Кремлі заявили, що Зеленський нібито не виконує взяті зобов'язання

На сьогодні діалог на вищому рівні між Росією та Україною не розвивається. При цьому контакти керівництво обох країн зберігає.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Повідомляється, що Пєсков заявив про це, відповідаючи на питання про запрошення президента України Володимира Зеленського на парад Перемоги до Москви.

"Що стосується керівництва цих країн (України та Грузії, - ред.), то ми бачимо, що, на жаль, попри наявність певних контактів, все-таки ми не можемо похвалитися позитивною динамікою в розвитку діалогу на вищому рівні", - зазначив Пєсков.

Він також додав, що динаміка розвитку відносин "залежить від виконання зобов'язань, узятих керівництвом країни".

Нагадаємо, на прес-конференції за підсумками року президентства Володимир Зеленський заявляв, що безпосередньо спілкується з російським лідерів Володимиром Путіним, оскільки є відповіді, які бажано почути сам на сам.

Він також зазначив, що на переговорах з Путіним піднімав тему повернення окупованого Криму, однак Росія не хоче обговорювати це питання.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир Путінотношения
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