Ткаченко очолить Мінкульт: фракція "Слуга народу" визначилася з кандидатурою

Фото: Олександр Ткаченко (РБК-Україна)

"Слуга народу" обговорює кадрові питання в Кабміні

Фракція "Слуга народу" зібралася на засідання і обговорює кадрові питання в Кабінеті міністрів. Зокрема, на посаду міністра розглядають нардепа Олександра Ткаченка.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

Вона також зазначила, що віце-прем'єр-міністром з питань євроінтеграції може стати Ольга Стефанішина - генеральний директор урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Кравчук також підкреслила, що питання праймеріз по визначенню кандидата від "Слуги народу" на виборах мера Києва не були в порядку денному сьогоднішнього засідання фракції.

За її словами, фракція обговорює кадрові питання в Кабінеті міністрів.

"Розглядається кандидатура Олександра Ткаченка на міністра культури", - повідомила Кравчук.

Як повідомив в своєму Telegram нардеп Олександр Качура, Ткаченко все-таки стане новим міністром культури.

"Фракція підтримала практично одноголосно", - додав він і підтвердив призначення Стефанішиной віце-прем'єром з питань європейської інтеграції

Нагадаємо, на прес-конференції за підсумками року президентства Володимир Зеленський заявляв про кадровий голод, через який не може знайти кандидатів на посади міністрів культури, освіти і енергетики.

Відзначимо, раніше РБК-Україна писало, що нардеп Олександр Ткаченко заявляв про амбіції стати міським головою Києва.





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Автор: РБК-Україна