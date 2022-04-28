ru ua
Чт, 28 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Москву чекає небачена бідність. Енергетичне ембарго проти Росії питання часу, - ОП

Новость на русском →
Київ, Четвер 28 квітня 2022 10:24
Москву чекає небачена бідність. Енергетичне ембарго проти Росії питання часу, - ОП Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що Росія зіткнеться з енергетичним ембарго і це лише питання часу. Після чого країну очікує бідність у небачених раніше масштабах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Подоляка в Twitter.

"Запровадження ембарго на російські енергоносії - це питання часу. Відмова від російської нафти - це не лише про моральну відповідальність, а й про розрахунок: Росія перестала бути надійним і прогнозованим партнером в очах світу, тож світ не може собі дозволити залежати від неї", - написав він.

Подоляк зазначив, що Європі вдасться швидко відмовитися від російських енергоресурсів.

"Швидко перелаштуватися на альтернативні канали постачання буде дорого, але не так дорого, як коли цього не зробити. У середньостроковій перспективі на Москву чекатиме тотальна економічна й політична ізоляція. Як наслідок - бідність у масштабах, яких Росія ще не бачила", - підкреслив радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн він дізнався про те, що ембарго на нафту має бути в шостому пакеті санкцій проти Росії.

Зазначимо, держсекретар США Ентоні Блінкен в ході виступу в Сенаті заявив, що Євросоюз готує нафтове ембарго щодо Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Ірина Подоляк Нафта Газ Війна Росії проти України
DAILY
Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші