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За "Москву" і не тільки. Кремль звільнив та заарештував вже 6 командирів окупантів

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Україна, Вівторок 17 травня 2022 11:57
За "Москву" і не тільки. Кремль звільнив та заарештував вже 6 командирів окупантів Фото: Кремль звільнив та заарештував вже 6 командирів окупантів (Oleg Nikishin/Getty Images0
Автор: Наталія Гурковська

За поразки в Україні Кремль показово карає командирів окупаційних військ. Більшість з них не тільки звільняють, але і арештовують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки.

"Пошук винних керівництво країни-окупанта розпочало в “кращих сталінських традиціях", - розповіли в ГУР.

Ось список звільнених російських командирів, прізвища яких вдалось дізнатись українським розвідникам. А саме:

  • за втрату флагмана ЧФ РФ ракетного крейсера “Москва” був відсторонений від посади та заарештований командувач Чорноморського флоту віце-адмірал Ігор Осипов. Слідчі дії також було розпочато щодо його першого заступника віце-адмірала Сергія Пінчука.
  • за безпрецедентні втрати особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади Владислава Єршова, який керував шостою армією ЗС РФ.
  • з цих же причин відсторонено командира першої танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя. Саме він відправляв в Україну строковиків.
  • усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу в Криму генерал-майора Аркадія Марзоєва.
  • усунули з посади й командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника Михайла Пономарьова.

Нагадаємо, флагман російського Чорноморського флоту був задіяний у війні проти України з першого дня вторгнення, брав участь у захопленні острова Зміїний, блокаді Одеси, Миколаєва та Очакова.

Увечері 13 квітня українські військові завдали по ньому удару крилатими ракетами "Нептун", російська сторона підтвердила лише пожежу з детонацією боєкомплекту. При цьому Міноборони Росії заявило про повну евакуацію екіпажу.

Наступного дня в Росії повідомили, що пожежу нібито загасили, але флагман затонув при буксируванні. Пізніше офіційно підтвердили загибель лише одного члена екіпажу, 27 осіб оголосили зниклими безвісти.

Вважається, що це найдорожча військова втрата Росії у війні проти України, оскільки залишкова вартість крейсера оцінювалася в 750 млн доларів.

Як повідомлялось, за даними на 17 травня з початку вторгнення до України російська армія втратила близько 27,9 тис. військовослужбовців убитими. Також знищено понад 3 тис. бронемашин.

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