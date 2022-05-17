За "Москву" і не тільки. Кремль звільнив та заарештував вже 6 командирів окупантів

За поразки в Україні Кремль показово карає командирів окупаційних військ. Більшість з них не тільки звільняють, але і арештовують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки.

Ось список звільнених російських командирів, прізвища яких вдалось дізнатись українським розвідникам. А саме:

"Пошук винних керівництво країни-окупанта розпочало в “кращих сталінських традиціях", - розповіли в ГУР.

Нагадаємо, флагман російського Чорноморського флоту був задіяний у війні проти України з першого дня вторгнення, брав участь у захопленні острова Зміїний, блокаді Одеси, Миколаєва та Очакова.

Увечері 13 квітня українські військові завдали по ньому удару крилатими ракетами "Нептун", російська сторона підтвердила лише пожежу з детонацією боєкомплекту. При цьому Міноборони Росії заявило про повну евакуацію екіпажу.

Наступного дня в Росії повідомили, що пожежу нібито загасили, але флагман затонув при буксируванні. Пізніше офіційно підтвердили загибель лише одного члена екіпажу, 27 осіб оголосили зниклими безвісти.

Вважається, що це найдорожча військова втрата Росії у війні проти України, оскільки залишкова вартість крейсера оцінювалася в 750 млн доларів.

Як повідомлялось, за даними на 17 травня з початку вторгнення до України російська армія втратила близько 27,9 тис. військовослужбовців убитими. Також знищено понад 3 тис. бронемашин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.