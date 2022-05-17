ru ua
Вт, 17 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

За "Москву" и не только. Кремль уволил и арестовал уже 6 командиров оккупантов

Новина українською →
Украина, Вторник 17 мая 2022 11:57
За "Москву" и не только. Кремль уволил и арестовал уже 6 командиров оккупантов Фото: Кремль уволил и арестовал уже 6 командиров оккупантов (Oleg Nikishin/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За поражение в Украине Кремль показательно наказывает командиров оккупационных войск. Большинство из них не только увольняют, но и арестовывают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

"Поиск виновных руководство страны-оккупанта начало в лучших сталинских традициях", - рассказали в ГУР.

Вот список уволенных российских командиров, фамилии которых удалось узнать украинским разведчикам. А именно:

  • за потерю флагмана ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" был отстранен от должности и арестован командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Следственные действия также были начаты в отношении его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука.
  • за беспрецедентные потери личного состава, вооружения и военной техники отстранены от должности Владислава Ершова, руководившего шестой армией ВС РФ.
  • по этим же причинам отстранен командир первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель. Именно он отправлял в Украину срочников.
  • отстранен от должности командующего 22 АК южного военного округа в Крыму генерал-майора Аркадия Марзоева.
  • отстранили от должности и командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника Михаила Пономарева.

Напомним, флагман российского Черноморского флота был задействован в войне против Украины с первого дня вторжения, участвовал в захвате острова Змеиный, блокаде Одессы, Николаева и Очакова.

Вечером 13 апреля украинские военные нанесли по нему удар крылатыми ракетами "Нептун", российская сторона подтвердила только пожар с детонацией боекомплекта. При этом Минобороны России заявило о полной эвакуации экипажа.

На следующий день в России сообщили, что пожар якобы потушили, но флагман затонул при буксировке. Позже официально подтвердили гибель только одного члена экипажа, 27 человек объявили пропавшими без вести.

Считается, что это самая дорогая военная потеря России в войне против Украины, поскольку остаточная стоимость крейсера оценивалась в 750 млн долларов.

Как сообщалось, по данным на 17 мая с начала вторжения в Украину российская армия потеряла около 27,9 тыс. военнослужащих убитыми. Также уничтожено более 3 тыс. бронемашин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кремль Российская Федерация Война в Украине
NEWS
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
DAILY
"Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский "Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы