Москву "украсили" листовками по случаю Дня ГУР, - источник (фото)

Украина, Воскресенье 07 сентября 2025 22:22
UA EN RU
Москву "украсили" листовками по случаю Дня ГУР, - источник (фото) Фото: в ГУР напомнили россиянам, что расплата неизбежна (фото передано в распоряжение РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Антон Корж

Главное управление разведки Минобороны Украины "украсило" Москву открытками в честь Дня ГУР. В открытках россиянам напомнили, что расплата неизбежна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в ГУР МО.

Отмечается, что листовки были расклеены в разных районах Москвы - на заборах, в парках, остановках общественного транспорта, на столбах и просто на стенах подъездов. На листовках - логотип ГУР и надпись "Ответственность неизбежна" на русском.

"После всех преступлений, которые совершили московиты на нашей земле, наивно надеяться, что их обойдет заслуженное наказание как сегодня, так и всегда. Жители столицы так называемой России очевидно, могут надеяться на особые поздравления от украинской военной разведки уже вскоре", - сказал источник в ГУР.

Фото: ГУР МО

ГУР
Новости
