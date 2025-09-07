Москву "украсили" листовками по случаю Дня ГУР, - источник (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в ГУР МО.

Отмечается, что листовки были расклеены в разных районах Москвы - на заборах, в парках, остановках общественного транспорта, на столбах и просто на стенах подъездов. На листовках - логотип ГУР и надпись "Ответственность неизбежна" на русском.

"После всех преступлений, которые совершили московиты на нашей земле, наивно надеяться, что их обойдет заслуженное наказание как сегодня, так и всегда. Жители столицы так называемой России очевидно, могут надеяться на особые поздравления от украинской военной разведки уже вскоре", - сказал источник в ГУР.