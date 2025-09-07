Москву "прикрасили" листівками з нагоди Дня ГУР, - джерело (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в ГУР МО.

Зазначається, що листівки було розклеєно у різних районах Москви - на парканах, у парках, зупинках громадського транспорту, на стовпах і просто на стінах підʼїздів. На листівках - логотип ГУР та напис "Відповідальність неминуча" російською.

"Після всіх злочинів, які вчинили московити на нашій землі, наївно сподіватися, що їх омине заслужена кара як сьогодні, так і повсякчас. Мешканці столиці так званої Росії вочевидь, можуть сподіватися на особливі вітання від української воєнної розвідки вже незабаром", - сказало джерело в ГУР.