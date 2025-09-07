ua en ru
Москву "прикрасили" листівками з нагоди Дня ГУР, - джерело (фото)

Україна, Неділя 07 вересня 2025 22:22
Москву "прикрасили" листівками з нагоди Дня ГУР, - джерело (фото) Фото: в ГУР нагадали росіянам, що розплата неминуча (фото передано в розпорядження РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Антон Корж

Головне управління розвідки Міноборони України "прикрасило" Москву листівками на честь Дня ГУР. В листівках росіянам нагадали, що розплата неминуча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в ГУР МО.

Зазначається, що листівки було розклеєно у різних районах Москви - на парканах, у парках, зупинках громадського транспорту, на стовпах і просто на стінах підʼїздів. На листівках - логотип ГУР та напис "Відповідальність неминуча" російською.

"Після всіх злочинів, які вчинили московити на нашій землі, наївно сподіватися, що їх омине заслужена кара як сьогодні, так і повсякчас. Мешканці столиці так званої Росії вочевидь, можуть сподіватися на особливі вітання від української воєнної розвідки вже незабаром", - сказало джерело в ГУР.

Фото: ГУР МО
