На Москву массировано летят дроны, ночью под ударом оказался и Крым (видео)

Стоит отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин отчитывался о якобы ликвидации беспилотников еще с вечера 16 мая. Сейчас в ночь на 17 число он продолжает делать подобные публикации. По состоянию на 03:30 - уже были сбиты 73 БПЛА, и сейчас работа российской ПВО продолжается.

Буквально перед новыми сутками различные мониторинговые паблики писали, что в направлении России могут лететь до 300 неизвестных дронов.

Уже после трех часов ночи в соцсетях стали распространять кадры из Московской области, на которых россияне жалуются на взрывы. В частности, жители Клина и Зеленограда.

Также добавим, что этой ночью под массированной атакой неизвестных дронов был временно оккупированный полуостров Крым. Очень громко было на аэродроме "Кача", в Казачьей бухте, Инкермане и Севастополе.

Однако на данный момент результаты этих атак пока неизвестны.