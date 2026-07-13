На Москву летят дроны, в Ставропольском крае после ударов горит нефтебаза

Москва

Начиная с 22:20 мэр Москвы Сергей Собянин стал отчитываться, что ПВО якобы сбивает дроны, которые летят на столицу РФ.

Причем в одном из постов он просто написал об "отражении атаки" целых 8 беспилотников, что может говорить, что часть дронов таки долетели до Москвы.

По последним данным Собянина, за время ночной атаки ПВО уничтожила якобы 24 беспилотника.

Ставропольский край

Этой ночью губернатор Ставропольского края РФ Владимир Владимиров заявил, что в 01:13 в регионе была объявлена опасность применения беспилотников.

Уже через несколько минут в OSINT-пабликах стали писать, что дроны атаковали нефтебазу в городе Михайловск. Также в соцсетях появились кадры пожара на объекте и уточнялось, что горят резервуары.

Вскоре информацию о возгорании подтвердил и сам губернатором, заявив следующее:

"В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга. Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы", - говорится в заявлении.