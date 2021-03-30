Під Москвою чоловік забарикадувався в будинку і відкрив вогонь по силовикам
В підмосковних Митищах чоловік забарикадувався в котеджному селищі і відкрив стрілянину по співробітниках Росгвардії. Інформації про постраждалих поки немає.
Про це повідомляє "РИА Новости".
Повідомляється, що чоловік відкрив стрілянину під час затримання. Правоохоронці виставили оточення навколо котеджу, з якого стріляє чоловік.
Як зазначається, 61-річний стрілець забарикадувався в одному з котеджів елітного селища. Він тримає оборону вже більше чотирьох годин, стріляє з автомата і кидає гранати. Разом з чоловіком в будинку знаходяться дочка, зять і дитина.
Силовики по мегафону просять чоловіка, який забарикадувався в підмосковному котеджі здатися, але той не відповідає. Потім силовики почали штурм будинку.
Стрілянина почалася після того, як поліція прийшла оглядати будинок чоловіка через підозри в обороті зброї.
Нагадаємо, в 2020 році в місті Грозний сталася перестрілка. В ході стрілянини загинули троє правоохоронців і четверо бойовиків.
Крім того, раніше на кордоні Росії і України сталась перестрілка.