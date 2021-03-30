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Під Москвою чоловік забарикадувався в будинку і відкрив вогонь по силовикам

Новость на русском → Митищі, Вівторок 30 березня 2021 13:33
Під Москвою чоловік забарикадувався в будинку і відкрив вогонь по силовикам Фото: під Москвою чоловік відкрив вогонь по силовикам (rosguard gov ru)
Автор: Анастасія Рокитна

В підмосковних Митищах чоловік забарикадувався в котеджному селищі і відкрив стрілянину по співробітниках Росгвардії. Інформації про постраждалих поки немає.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Повідомляється, що чоловік відкрив стрілянину під час затримання. Правоохоронці виставили оточення навколо котеджу, з якого стріляє чоловік.

Як зазначається, 61-річний стрілець забарикадувався в одному з котеджів елітного селища. Він тримає оборону вже більше чотирьох годин, стріляє з автомата і кидає гранати. Разом з чоловіком в будинку знаходяться дочка, зять і дитина.

Силовики по мегафону просять чоловіка, який забарикадувався в підмосковному котеджі здатися, але той не відповідає. Потім силовики почали штурм будинку.

Стрілянина почалася після того, як поліція прийшла оглядати будинок чоловіка через підозри в обороті зброї.

Нагадаємо, в 2020 році в місті Грозний сталася перестрілка. В ході стрілянини загинули троє правоохоронців і четверо бойовиків.

Крім того, раніше на кордоні Росії і України сталась перестрілка.

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