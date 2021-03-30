Під Москвою чоловік забарикадувався в будинку і відкрив вогонь по силовикам

В підмосковних Митищах чоловік забарикадувався в котеджному селищі і відкрив стрілянину по співробітниках Росгвардії. Інформації про постраждалих поки немає.

Повідомляється, що чоловік відкрив стрілянину під час затримання. Правоохоронці виставили оточення навколо котеджу, з якого стріляє чоловік.

Як зазначається, 61-річний стрілець забарикадувався в одному з котеджів елітного селища. Він тримає оборону вже більше чотирьох годин, стріляє з автомата і кидає гранати. Разом з чоловіком в будинку знаходяться дочка, зять і дитина.

Силовики по мегафону просять чоловіка, який забарикадувався в підмосковному котеджі здатися, але той не відповідає. Потім силовики почали штурм будинку.

Стрілянина почалася після того, як поліція прийшла оглядати будинок чоловіка через підозри в обороті зброї.