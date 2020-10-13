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У перестрілці в РФ загинули семеро людей

Грозний, Вівторок 13 жовтня 2020 11:00
У перестрілці в РФ загинули семеро людей
Фото: пістолет (pixabay)
Автор: РБК-Україна

У місті Грозний (Росія) сталася перестрілка. В ході стрілянини загинули троє правоохоронців і четверо бойовиків.

Про це повідомляє ТАСС.

Крім того, у Жовтневому районі Грозного ввели режим контртерористичної операції. За даними оперштаба, в районі є загроза здійснення терористичних актів.

"На пропозицію співробітників правоохоронних органів здатися владі бандити відкрили вогонь з автоматичної зброї. В ході перестрілки четверо бандитів нейтралізовані", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поблизу Люботина сталася стрілянина під час нападу на автобус з людьми, у МВС назвали її конфліктом між прихильниками двох політичних сил.

Також правоохоронці назвали причину перестрілки під Києвом. Конфлікт між стрілками стався на побутовому грунті.

Крім того, в Одесі знайшли чоловіка, який підшукував кілера для вбивства підприємця.

Також у Запоріжжі біля супермаркету стався конфлікт, який переріс у стрілянину, в результаті був госпіталізований чоловік з пораненнями.

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