Под Москвой мужчина забаррикадировался в доме и открыл огонь по силовикам

В подмосковных Мытищах мужчина забаррикадировался в коттеджном поселке и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. Информации о пострадавших пока нет.

Сообщается, что мужчина открыл стрельбу во время задержания. Правоохранители выставили оцепление вокруг коттеджа, из которого стреляет мужчина.

Как отмечается, 61-летний стрелок забаррикадировался в одном из коттеджей элитного поселка. Он держит оборону уже больше четырех часов, стреляет из автомата и кидает гранаты.

Вместе с мужчиной в доме находятся дочь, зять и ребенок.

Силовики по мегафону уговаривали забаррикадировавшегося в подмосковном коттедже сдаться, но тот не отвечает. Потом силовики начали штурм дома.

Стрельба началась после того, как полиция пришла осматривать дом мужчины из-за подозрений в обороте оружия.