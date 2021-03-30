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Под Москвой мужчина забаррикадировался в доме и открыл огонь по силовикам

Новина українською → Мытищи, Вторник 30 марта 2021 13:33
Под Москвой мужчина забаррикадировался в доме и открыл огонь по силовикам Фото: под Москвой мужчина открыл огонь по силовикам (rosguard gov ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В подмосковных Мытищах мужчина забаррикадировался в коттеджном поселке и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. Информации о пострадавших пока нет.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Сообщается, что мужчина открыл стрельбу во время задержания. Правоохранители выставили оцепление вокруг коттеджа, из которого стреляет мужчина.

Как отмечается, 61-летний стрелок забаррикадировался в одном из коттеджей элитного поселка. Он держит оборону уже больше четырех часов, стреляет из автомата и кидает гранаты.

Вместе с мужчиной в доме находятся дочь, зять и ребенок.

Силовики по мегафону уговаривали забаррикадировавшегося в подмосковном коттедже сдаться, но тот не отвечает. Потом силовики начали штурм дома.

Стрельба началась после того, как полиция пришла осматривать дом мужчины из-за подозрений в обороте оружия.

Напомним, в 2020 году в городе Грозный произошла перестрелка. В ходе стрельбы погибли трое правоохранителей и четверо боевиков.

Кроме того, ранее на границе России и Украины произошла перестрелка.

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