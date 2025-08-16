В России на фоне дефицита бюджета резко изменили размеры единовременных выплат контрактникам. Если в одних регионах суммы урезали почти вдвое, то в других - наоборот увеличили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Хочу жить".
На фоне новостей о серьезном дефиците бюджета в РФ начинает вырисовываться заметное неравенство в цене "пушечного мяса" в разных регионах.
Если раньше единовременные выплаты за подписание контракта с Минобороны исключительно росли, то в этом году наметилась обратная тенденция и выплаты сокращают.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины обратили внимание на то, что в некоторых регионах наблюдается диаметрально противоположная картина: одни местные власти сокращают выплаты почти вдвое, другие - еще по инерции поднимают. Например,
В то же время в Татарстане же тем, кто подписывает контракт, "накинули" еще 600 тысяч и теперь обещают 3,1 млн рублей, в Рязанской области - целый миллион.
Как сообщает проект, стоимость жизни контрактника в разных субъектах может отличаться вдвое.
То есть условный житель Москвы или Санкт-Петербурга явно ценнее, чем житель Якутии, Магадана или Чувашии.
Также заметна несправедливость по отношению к выжившим старожилам, которые сидя в окопах месяцами и годами, могли заработать за все это время меньше, чем "новички" сейчас за одно подписание.
Напомним, что проект был основан Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Службой безопасности Украины.
Он был создан для обнародования информации о коллаборационистах, которые сотрудничали или помогали российским оккупационным силам в войне против Украины.
Информация публикуется по добровольному согласию агентов, желающих выехать в Россию при условии возвращения украинцев из российской неволи.
Стоит добавить, что РБК-Украина писало, что под давлением военных расходов и санкций экономика России движется к резкому спаду.
Как известно, основные причины - снижение нефтегазовых доходов, недобор налоговых поступлений и стремительный рост бюджетного дефицита.
Ко всему еще и стремительно ухудшается жизнь самих россиян. В частности, во втором квартале 2025 года просроченные платежи по ипотеке в России увеличились на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Задолженность по автокредитам выросла на 85%.