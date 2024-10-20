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В Москве нашли мертвым бывшего топ-менеджера российской нефтекомпании

Воскресенье 20 октября 2024 15:00
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В Москве нашли мертвым бывшего топ-менеджера российской нефтекомпании Фото: Михаил Рогачев (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук

В Москве найден мертвым бывший вице-президент российского нефтяного концерна ЮКОС Михаил Рогачев. По предварительным данным, он выпал из окна в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Протопоповском переулке, и, согласно источникам, это было самоубийство.

Сообщается, что Рогачев страдал от тяжелой формы онкологического заболевания.

В Mash уточнили, что он оставил предсмертную записку перед тем, как решился на этот шаг.

Внезапные смерти топ-менеджеров

В прошлом году в России внезапно скончался глава совета директоров "Лукойла" Владимир Некрасов. Предварительная причина смерти называли острую сердечную недостаточность.

В июле прошлого года в России внезапно скончался глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников, который сотрудничал с ФСБ и был внесен в санкционный список США.

В июне 2023 года стало известно о смерти Григория Клинишева, одного из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37.

Кроме того, 16 августа 2023 года сообщалось о гибели генерал-полковника Геннадия Жидко, командовавшего оккупационными силами в Украине в мае-июле 2022 года. Российские СМИ утверждают, что причиной его смерти стала "болезнь".

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