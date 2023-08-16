В России умер бывший заместитель Шойгу, который командовал оккупантами в Украине
В России умер бывший заместитель министра обороны РФ генерал Геннадий Жидко. В том году он командовал оккупантами в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Хабаровского края РФ Михаила Дегтярева.
"После продолжительной болезни в Москве скончался генерал-полковник Геннадий Валерьевич Жидко", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Сирии Жидко руководил штабом группировки российских войск, в Хабаровске занимал должность командующего войсками Восточного военного округа, в Москве - заместителя министра обороны России. Его уволили с этой должности в конце июля прошлого года.
Участие в войне против Украины
Европейский союз заявлял, что в июне 2022 года Жидко принял оперативное командование агрессивной войной России против Украины, он командовал Южной группировкой войск России.
Он принимал активное участие в развертывании войск в Украине и оправдывал агрессивную войну России против Украины.
Российский генерал находится под санкциями ЕС, Канады, Великобритании, США, Швейцарии, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Украины.
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