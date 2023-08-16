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В России умер бывший заместитель Шойгу, который командовал оккупантами в Украине

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Россия, Среда 16 августа 2023 18:59
В России умер бывший заместитель Шойгу, который командовал оккупантами в Украине Фото: Геннадий Жидко (wikimedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

В России умер бывший заместитель министра обороны РФ генерал Геннадий Жидко. В том году он командовал оккупантами в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Хабаровского края РФ Михаила Дегтярева.

"После продолжительной болезни в Москве скончался генерал-полковник Геннадий Валерьевич Жидко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Сирии Жидко руководил штабом группировки российских войск, в Хабаровске занимал должность командующего войсками Восточного военного округа, в Москве - заместителя министра обороны России. Его уволили с этой должности в конце июля прошлого года.

Участие в войне против Украины

Европейский союз заявлял, что в июне 2022 года Жидко принял оперативное командование агрессивной войной России против Украины, он командовал Южной группировкой войск России.

Он принимал активное участие в развертывании войск в Украине и оправдывал агрессивную войну России против Украины.

Российский генерал находится под санкциями ЕС, Канады, Великобритании, США, Швейцарии, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Украины.

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