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У Москві знайшли мертвим колишнього топ-менеджера російської нафтокомпанії

Неділя 20 жовтня 2024 15:00
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У Москві знайшли мертвим колишнього топ-менеджера російської нафтокомпанії Фото: Михайло Рогачов (росЗМІ)
Автор: Валерія Поліщук

У Москві знайдено мертвим колишнього віце-президента російського нафтового концерну ЮКОС Михайла Рогачова. За попередніми даними, він випав із вікна в центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Mash.

Інцидент стався в Протопопівському провулку, і, згідно з джерелами, це було самогубство.

Повідомляють, що Рогачов страждав від важкої форми онкологічного захворювання.

У Mash уточнили, що він залишив передсмертну записку перед тим, як зважився на цей крок.

Раптові смерті топ-менеджерів

Торік у Росії раптово помер голова ради директорів "Лукойлу" Володимир Некрасов. Попередня причина смерті називали гостру серцеву недостатність.

У липні минулого року в Росії раптово помер глава "ІКС Холдингу" Антон Черепенніков, який співпрацював із ФСБ і був внесений до списку санкцій США.

У червні 2023 року стало відомо про смерть Григорія Клінішева, одного із творців першої радянської двоступеневої термоядерної бомби РДС-37.

Крім того, 16 серпня 2023 року повідомлялося про загибель генерал-полковника Геннадія Жидко, який командував окупаційними силами в Україні у травні-липні 2022 року. Російські ЗМІ стверджують, що причиною його смерті стала хвороба.

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