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В Москве арестовали заместителя Герасимова

Россия, Четверг 23 мая 2024 10:39
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В Москве арестовали заместителя Герасимова Фото: Вадим Шамарин (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

На территории России продолжают задерживать высокопоставленных генералов. Начальник главного управления связи вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован на два месяца за крупную взятку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Шамарин также является заместителем начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

Источник издания среди силовиков сообщил, что по уголовному делу у генерала прошел обыск. По его результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета России.

В суде сообщили, что Шамарин арестован на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Аресты генералов-взяточников

Напомним, в Москве за последнее время арестовали уже несколько высокопоставленных генералов. В частности, заместитель министра обороны Тимур Иванов был арестован в апреле по обвинению в коррупции, а начальник штаба генерал-лейтенант Юрий Кузнецов арестован в мае по подозрению в участии в схеме взяточничества. Также в мае по делу о мошенничестве был арестован бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.

Кроме того, Владимир Путин после вступления на пятый президентский срок уволил министра обороны Сергей Шойгу, назначив его секретарем СНБО. Николай Патрушев, который возглавлял Совбез с 2008 года, стал помощником Путина.

Подробнее о перестановках в Кремле читайте в материале РБК-Украина "Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию".

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