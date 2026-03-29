В Москве выступили с угрозами еще одной стране из-за поставок оружия Киеву

02:17 29.03.2026 Вс
Угрозы посыпались в адрес еще одного государства
aimg Никончук Анастасия
В Москве выступили с угрозами еще одной стране из-за поставок оружия Киеву Фото: Кремль (GettyImages)

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва может прибегнуть к ответным мерам, если Южная Корея примет участие в поставках летального оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Yonhap.

Читайте также: В Кремле оценили необходимость мобилизации: что известно

Заявление о возможных мерах

Российская сторона допускает введение ответных шагов в случае изменения позиции Сеула по военной помощи Киеву.

Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в интервью российским пропагандистам.

По его словам, Москва уже неоднократно доносила свою позицию до южнокорейской стороны через различные каналы.

Позиция России по поставкам оружия

Руденко подчеркнул, что Россия считает недопустимым участие Южной Кореи в поставках вооружения Украине, в том числе в рамках международных инициатив.

"Мы последовательно доводили до южнокорейской стороны разными каналами принципиальную позицию России по поводу недопустимости участия Южной Кореи в прямых или косвенных поставках летального оружия киевскому режиму, в частности в рамках инициативы PURL", — заявил он.

Угроза ухудшения отношений

Российский дипломат также предупредил о возможных последствиях для двусторонних отношений.

По его словам, в случае реализации таких шагов сотрудничество между странами может существенно ухудшиться.

"В противном случае двусторонние отношения между Россией и Южной Кореей могут серьезно пострадать, и мы будем вынуждены принять ответные меры. Надеюсь, что до этого не дойдет", — сказал Руденко.

Подобные предупреждения звучат не впервые. Примерно месяц назад представители МИД РФ уже заявляли о возможных ответных действиях, если Сеул присоединится к формату Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Напоминаем, что на фоне глобального энергетического кризиса, спровоцированного конфликтом на Ближнем Востоке, Вьетнам заключил с Россией соглашение о строительстве первой в стране атомной электростанции, демонстрируя стратегический разворот в сторону Москвы и стремление обеспечить собственную энергетическую независимость.

Отметим, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на сессии Верховного народного собрания назвал Южную Корею "наиболее враждебным государством" и пообещал жестко ответить на любые провокации.

Десантный корабль и тысячи морпехов США прибыли на Ближний Восток
