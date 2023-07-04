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В Москве раздались мощные взрывы: что известно

Фото: мощные взрывы прогремели в Москве (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В районе поселения Марушкинского, что в Москве, утром 4 июля, раздалось несколько мощных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash.

Местные жители отмечают, что в районе Новой Москвы, в нескольких километрах от МКАД, раздалась серия громких взрывов. Интервал между ними составил около 5 минут. Вероятной причиной называют работу противовоздушной обороны.

Как сообщают экстренные службы России, в Новой Москве, якобы сбиты два беспилотника. Еще один в Калужской области РФ.

Перенаправление самолетов из Внуково

Самолеты, летевшие во Внуково (один из четырех основных аэропортов Москвы) начали перенаправлять к другим аэропортам. Сообщается о пяти таких рейсах: из Шарм-эль-Шейха, Дубая, Махачкали, Челябинска и Новосибирска.

Отмечается, что рейс из Анкари кружит вблизи Внуково уже чуть больше часа.

"Хлопок" в России

Вечером, 3 июля, произошел пожар у здания, в котором находятся разные предприятия в городе Химки Московской области. Через некоторое время площадь пламени выросла до 1 тысячи квадратных метров.

А в Краснодарском крае произошел взрыв вблизи военного аэродрома. Размер воронки, образовавшейся в 200 метрах от территории объекта, составляет 10 метров в диаметре и около 4 метров глубиной.

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