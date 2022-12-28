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В Москву приехали глава Минобороны и начальник разведки Турции: детали визита

Фото: Хулуси Акар, министр обороны Турции (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 28 декабря, в Москву с визитом приехали министр обороны Турции Хулуси Акар и начальник турецкой разведки Хакан Фидан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Турции.

Как отмечают в ведомстве, целью визита турецкой делегации было проведение переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, министром обороны Сирии Али Махмудом Аббасом и руководителями российской и сирийской разведок.

"На встрече обсуждались сирийский кризис, проблема беженцев и совместные усилия по борьбе со всеми террористическими организациями в Сирии", - сказано в сообщении ведомства.

По итогам встречи стороны договорились о продолжении переговоров в таком формате "для обеспечения стабильности в Сирии и регионе в целом".

Напомним, еще месяц назад Турция нанесла авиаудары по базам курдской вооруженной организации YPG, которые, в частности, находились на севере Сирии.

Также мы писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил страны Запада в том, что они якобы занимаются "лишь провокациями" в вопросе урегулирования войны России против Украины.

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Российская ФедерацияВойна в СирииМинистерство обороны РФТурцияСергей Шойгу