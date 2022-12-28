UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

До Москви приїхали голова Міноборони та начальник розвідки Туреччини: деталі візиту

Фото: Хулусі Акар, міністр оборони Туреччини (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 28 грудня, до Москви з візитом приїхали міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та начальник турецької розвідки Хакан Фідан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Туреччини.

Як зазначають у відомстві, метою візиту турецької делегації було проведення переговорів з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, міністром оборони Сирії Алі Махмудом Аббасом та керівниками російської та сирійської розвідок.

"На зустрічі обговорювалися сирійська криза, проблема біженців та спільні зусилля боротьби з усіма терористичними організаціями в Сирії", - сказано в повідомленні відомства.

За підсумками зустрічі сторони домовилися про продовження переговорів у такому форматі "для забезпечення стабільності у Сирії та регіоні загалом".

Нагадаємо, ще місяць тому Туреччина завдала авіаударів по базах курдської збройної організації YPG, які, зокрема, знаходилися на півночі Сирії.

Також ми писали, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив країни Заходу в тому, що вони нібито займаються "лише провокаціями" щодо врегулювання війни Росії проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в СиріїМинистерство обороны РФТурцияСергей Шойгу