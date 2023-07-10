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В Москве начался сильный пожар и прогремел взрыв (видео)

Иллюстративное фото: в Москве прогремел взрыв и начался сильный пожар (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Москве сегодня, 10 июля, в автосервисе сдетонировал газовый баллон. После этого там начался сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash.

В сети подчеркивают, что инцидент произошел на юге российской столицы. Сейчас там можно заметить густой дым.

По неподтвержденным данным, площадь пожара - 120 квадратных метров, а в результате инцидента никто не пострадал. При этом внутри здания автосервиса могут находиться еще несколько газовых баллонов.

Пожары и взрывы в России

Напомним, последние несколько месяцев в России все чаще фиксируют взрывы и пожары. К примеру, 4 июля дрон-камикадзе якобы атаковал воинскую часть под Москвой.

При этом 4 июля в Москве раздались несколько мощных взрывов. Там якобы могли работать системы противовоздушной обороны.

3 июля под Москвой был сильный пожар в промышленном предприятии. Площадь огня составляла около 400 квадратных метров.

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