В Москве начался сильный пожар и прогремел взрыв (видео)

В сети подчеркивают, что инцидент произошел на юге российской столицы. Сейчас там можно заметить густой дым.

По неподтвержденным данным, площадь пожара - 120 квадратных метров, а в результате инцидента никто не пострадал. При этом внутри здания автосервиса могут находиться еще несколько газовых баллонов.

Пожары и взрывы в России

Напомним, последние несколько месяцев в России все чаще фиксируют взрывы и пожары. К примеру, 4 июля дрон-камикадзе якобы атаковал воинскую часть под Москвой.

При этом 4 июля в Москве раздались несколько мощных взрывов. Там якобы могли работать системы противовоздушной обороны.

3 июля под Москвой был сильный пожар в промышленном предприятии. Площадь огня составляла около 400 квадратных метров.