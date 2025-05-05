В Москве "легли" все мобильные операторы в день репетиции парада

Проблемы со связью наблюдались у всех мобильных операторов. Очевидцы жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС и "Билайн", больше всего жалоб из Москвы.

Также россияне жалуются на проблемы в Telegram: мессенджер плохо работает на телефонах: не приходят уведомления.

По словам жителей Москвы, проблемы начались именно в момент проведения репетиции. Сегодня в России проходит репетиция парада, который пройдет 9 мая.

Также россияне начали получать сообщения о причинах сбоев.

"Возможны ограничения доступа к Интернету в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий", - заявили российские власти.