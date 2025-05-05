В Москве "легли" все мобильные операторы в день репетиции парада

Жители российской столицы Москвы в понедельник, 5 мая, пожаловались на масштабные проблемы с мобильной связью и интернетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Проблемы со связью наблюдались у всех мобильных операторов. Очевидцы жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС и "Билайн", больше всего жалоб из Москвы.
Также россияне жалуются на проблемы в Telegram: мессенджер плохо работает на телефонах: не приходят уведомления.
По словам жителей Москвы, проблемы начались именно в момент проведения репетиции. Сегодня в России проходит репетиция парада, который пройдет 9 мая.
Также россияне начали получать сообщения о причинах сбоев.
"Возможны ограничения доступа к Интернету в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий", - заявили российские власти.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин пригласил лидеров Китая, Индии и Бразилии, а также страны ЕС Словакии и Сербии посетить 9 мая парад в Москве.
Известно, что на парад Путина планировали ехать премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. Однако Вучич внезапно заболел. Из-за ухудшения состояния здоровья он даже прервал свой визит в США. Известно, что его уже выписали из больницы, но визит в Москву до сих пор под вопросом. Также на параде не будет главы Минобороны Индии Раджнатха Сингха.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не несет ответственности за события, которые могут произойти 9 мая в Москве.
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