В Афганістані відкрили вогонь по мітингувальниках: з'явилися перші жертви
Фото: в Афганістані відкрили вогонь по мітингувальниках (GettyImages)
В афганській провінції Нангархар таліби відкрили вогонь по мітингувальниках на підтримку національного афганського прапора. В результаті загинули дві людини і ще 10 постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Al Jazeera.
Члени руху "Талібан" відкрили вогонь по протестувальниках, які вийшли на мирну акцію.
Така ж акція пройшла в провінції Хост. В ній взяли участь десятки афганців.
Телеканал TOLO news повідомив, що після захоплення Кабула таліби підняли над будівлями держустанов афганської столиці білі прапори "Ісламського емірату Афганістан" з накресленою чорним кольором шахадою (свідченням віри).