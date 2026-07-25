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В Москве разразился масштабный пожар по неизвестным причинам: огонь тушат вертолеты

07:10 25.07.2026 Сб
2 мин
Площадь пожара была на уровне 3000 квадратных метров.
aimg Юлия Маловичко
Фото: фото горящего ангара (скриншот)

На юго-востоке Москвы горел производственный ангар, площадь возгорания достигла 3 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Власти заявляют, что пожар по адресу Автомобильный проезд, 10 произошел по неизвестным причинам. На кадрах, распространённых в СМИ, заметно, как из стен ангара выходит много густого черного дыма.

При этом возле ангара было заметно много спасателей, которые давали комментарии журналистам, тоже прибывшим к месту ЧП. Большое количество спасателей объясняется тем, что огонь охватил 3000 м кв. К тушению также привлекали авиацию - вертолеты.

Впоследствии пожар удалось локализовать, а после пяти утра субботы в ГУ МЧС России написали, что жертв и пострадавших нет.

Недавние ЧП в Москве и регионе

Время от времени Москву атакуют дроны, что приводит к пожарам и другим неприятным последствиям для россиян. Мэр российской столицы Сергей Собянин ежедневно сообщает о движении БпЛА на Москву - в сети сразу появляются видео пролетов дронов и собственно взрывов и пожаров, как последствия попадания или сбивания ПВО.

Напомним, еще совсем недавно в российском Подмосковье горела нефтебаза после атаки дронов. Это произошло в ночь на 20 июля.

Несколько ранее, в ночь на 18 июля в Московской области состав Wildberries в Электростале охватил мощный пожар.

Также 1 июля под Москвой был поражен огнем Центр космической связи Вооруженных сил РФ . В результате удара Силы обороны Украины поразили основное техническое здание комплекса, большие антенны и башню с параболическими антеннами.

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