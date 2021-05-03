У Москві опрацьовують варіанти на випадок відключення від SWIFT

У Москві поки розглядають сценарій відключення Росії від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT як гіпотетичний. Однак влада готує різні варіанти на цей випадок.

Про це офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова сказала в інтерв'ю RT .

"Сценарій відключення Росії від SWIFT поки розглядається як гіпотетичний. Проте ведеться міжвідомче опрацювання на предмет мінімізації ризиків та економічних збитків від обмеження доступу нашої країни до звичних міжнародних фінансових інструментів і платіжних механізмів", - зазначила вона.

Захарова як приклад альтернативних інструментів навела "Систему передачі фінансових повідомлень" Банку Росії.

"В даний час обговорюються варіанти її сполучення з іноземними аналогами - європейською SEPA, іранською SEPAM, китайськими CUP і CIPS", - сказала представник МЗС РФ.