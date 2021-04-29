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У Кремлі заявили, що зможуть знайти аналог SWIFT та іншим системам у разі обмежень

Новость на русском → Четвер 29 квітня 2021 15:18
У Кремлі заявили, що зможуть знайти аналог SWIFT та іншим системам у разі обмежень Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

У Кремлі впевнені, що зможуть знайти альтернативу міжнародній системі передачі міжбанківських платежів SWIFT у разі обмежень. Це нібито зроблять"в короткі терміни".

Про це пише ТАСС.

"Якщо SWIFT як якась послуга покаже свою ненадійність, ми живемо в настільки розвиненому світі, що аналоги або "байпаси" або замінники цієї системи будуть знайдені дуже швидко", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він також зазначив, що, що частка долара в торгових операціях Росії "скорочується з року в рік"

"Неможливо ні в чому обмежити Росію. Так, можна намагатися її стримувати, можна натискати на горло своїм союзникам і змушувати їх не купувати озброєння, але це не змусить Росію змінити політику", - додав Пєсков.

Нагадаємо, вчора група депутатів Європейського парламенту закликала відключити Росію від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни Євросоюзу розглянути можливість відключення Росії від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.

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