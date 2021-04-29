У Кремлі заявили, що зможуть знайти аналог SWIFT та іншим системам у разі обмежень

У Кремлі впевнені, що зможуть знайти альтернативу міжнародній системі передачі міжбанківських платежів SWIFT у разі обмежень. Це нібито зроблять"в короткі терміни".

"Якщо SWIFT як якась послуга покаже свою ненадійність, ми живемо в настільки розвиненому світі, що аналоги або "байпаси" або замінники цієї системи будуть знайдені дуже швидко", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він також зазначив, що, що частка долара в торгових операціях Росії "скорочується з року в рік"

"Неможливо ні в чому обмежити Росію. Так, можна намагатися її стримувати, можна натискати на горло своїм союзникам і змушувати їх не купувати озброєння, але це не змусить Росію змінити політику", - додав Пєсков.