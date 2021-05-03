В Москве прорабатывают варианты на случай отключения от SWIFT

В Москве пока рассматривают сценарий отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT как гипотетический. Однако власти готовят различные варианты на этот случай.

Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала в интервью RT .

"Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Тем не менее ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам", - отметила она.

Захарова в качестве примера альтернативных инструментов привела "Систему передачи финансовых сообщений" Банка России.

"В настоящее время обсуждаются варианты ее сопряжения с иностранными аналогами - европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS", - сказала представитель МИД РФ.