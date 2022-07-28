У Москві передумали. Кремль знову погрожує Швеції та Фінляндії через вступ до НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва, якого цитує ТАСС .

"Що стосується нашої реакції на вступ цих країн до НАТО, то, як сказав президент нашої країни, ця реакція буде симетричною. Тобто вони можуть вибрати різний шлях руху всередині Північноатлантичного альянсу: або помірний, або, що називається, повністю розкрити хвіртку і прийняти рішення про створення баз на своїй території, розміщення ударних озброєнь. Симетрично цьому будуть прийматися наші кроки у відповідь", - підкреслив Медведєв.

При цьому він визнав, що НАТО зараз домінує в Балтійському морі. Це нібито ускладнює "ситуацію з безпекою для всіх".