В Москве передумали. Кремль снова угрожает Швеции и Финляндии из-за вступления в НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, которого цитирует ТАСС .

"Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной. То есть они могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса: или умеренный, или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решения о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений. Симметрично этому будут приниматься наши ответные шаги", - подчеркнул Медведев.

При этом он признал, что НАТО сейчас доминирует в Балтийском море. Это якобы усложняет "ситуацию с безопасностью для всех".