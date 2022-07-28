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В Москве передумали. Кремль снова угрожает Швеции и Финляндии из-за вступления в НАТО

Фото: Дмитрий Медведев, зампредседателя Совбеза РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Москве пригрозили "симметричной реакцией" на вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, которого цитирует ТАСС.

"Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной. То есть они могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса: или умеренный, или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решения о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений. Симметрично этому будут приниматься наши ответные шаги", - подчеркнул Медведев.

При этом он признал, что НАТО сейчас доминирует в Балтийском море. Это якобы усложняет "ситуацию с безопасностью для всех".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет никаких проблем с Финляндией и Швецией из-за их планов по вступлению в НАТО.

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Дмитрий МедведевНАТОРоссийская ФедерацияШвецияФинляндия