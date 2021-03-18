Кримська платформа повинна об'єднати демократичні країни світу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кримська платформа має об'єднати всі демократичні країни світу. За його словами, потрібно об'єднуватись для захисту прав громадян.

Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

"Також я детально розповів про міжнародний майданчик під назвою Кримська платформа. Переконаний, що всі демократичні країни світи, які поважають міжнародне право, мають об'єднатись для захисту прав наших громадян, для захисту прав кримчан та деокупації всього півострову", - заявив він.

Зеленський також подякував Литві за підтримку санкційної політики проти Росії.

Зазначимо, на цей рік заплановано перший міжнародний саміт Кримської платформи. Він запланований на серпень. Як заявили в Міністерстві закордонних справ, ця платформа буде зосереджена на п'яти напрямках роботи.

Крім того, Рада національної безпеки і оборони затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Як зазначив секретар РНБО Олексій Данилов, даний документ буде відкритим для громадськості.

Раніше Зеленський порадив забути, що Україна забуде про окупований Росією Крим.