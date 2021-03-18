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Кримська платформа повинна об'єднати демократичні країни світу, - Зеленський

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 14:19
Кримська платформа повинна об'єднати демократичні країни світу, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кримська платформа має об'єднати всі демократичні країни світу. За його словами, потрібно об'єднуватись для захисту прав громадян.

Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Зеленський також подякував Литві за підтримку санкційної політики проти Росії.

"Також я детально розповів про міжнародний майданчик під назвою Кримська платформа. Переконаний, що всі демократичні країни світи, які поважають міжнародне право, мають об'єднатись для захисту прав наших громадян, для захисту прав кримчан та деокупації всього півострову", - заявив він.

Церемонія підписання українсько-литовських документів та спілкування Володимира Зеленського й Гітанаса Наусєди з представниками ЗМІ

Церемонія підписання українсько-литовських двосторонніх документів та спілкування Президента України Володимира Зеленського й Президента Литовської Республіки Гітанаса Наусєди з представниками ЗМІ.

Posted by Офіс Президента України on Thursday, March 18, 2021

Зазначимо, на цей рік заплановано перший міжнародний саміт Кримської платформи. Він запланований на серпень. Як заявили в Міністерстві закордонних справ, ця платформа буде зосереджена на п'яти напрямках роботи.

Крім того, Рада національної безпеки і оборони затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Як зазначив секретар РНБО Олексій Данилов, даний документ буде відкритим для громадськості.

Раніше Зеленський порадив забути, що Україна забуде про окупований Росією Крим.

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