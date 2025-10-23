Москва запасается ядерными "Калибрами". СМИ узнали цены на различные российские ракеты

Российские оккупанты тратят немалые деньги на свой арсенал крылатых, баллистических и аэробаллистических ракет. Каждая из них стоит российскому режиму миллионы долларов, свидетельствуют закупочные документы министерства обороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал "Милитарного ".

Издание получило доступ к закупочным документам минобороны РФ, среди которых планы закупки и поставки ракет с 2024 по 2027 годы. Там приведены расценки на все типы ракет, которые используют российские оккупанты.

Крылатые ракеты

Для россиян крылатые ракеты различных видов базирования остаются главным средством нанести вред украинским объектам в глубоком тылу. Издание перечислило главные типы крылатых ракет, которыми пользуется враг:

9М728 "Искандер-К"

Крылатая ракета с дальностью полета до 500 километров. Производитель ракеты, ОКБ "Новатор", получил в 2024 и 2025 году два заказа на 303 ракеты этого типа. Цена - 135-142 млн рублей за единицу (примерно 1,5 миллиона долларов).

9М729

Крылатая ракета с дальностью полета до 2000 километров, которая нарушает положения международного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Россия в 2025 году законтрактовала 95 таких ракет по цене в 146 млн рублей (1,4-1,8 млн долларов) за единицу.

3М14 "Калибр"

Крылатая ракета морского базирования, которую россияне запускают с рейда Новороссийска в Черном море.

Оккупанты заключили два контракта: на 240 ракет за 2022-2024 годы и на 450 ракет в 2025-2026 годах. Цена - до 168 млн рублей (до 2 млн долларов) за единицу.

Фото: пуски "Калибров" (росСМИ)

3М-14С с ядерной боеголовкой

Версия российского "Калибра", которая способна нести на себе ядерную боеголовку. В общем известно, что было законтрактовано 56 ракет по цене 175-190 млн рублей (2-2,3 млн долларов) за единицу.

Х-101 (так называемое "Изделие 504АП")

Крылатая ракета с модификациями, которые позволяют отстрел тепловых ловушек и установку средств РЭБ. Имеет дальность 2500 километров, террористы используют ее для пусков с борта остатков стратегической авиации - Ту-95МС и Ту-160.

Фото: носитель ракет Х-101, Ту-95МС (Getty Images)

Главный производитель, МКБ "Радуга", получило на 2024 год контракт на производство 525 ракет по цене 164 млн рублей (2 млн долларов) за единицу. В 2025 году производитель получил контракт на 700 ракет этого типа по цене 171-194 млн рублей (2-2,4 млн долларов) за единицу в 2025 году и 30 ракет в 2026 году.

Оружие терроризма: "Искандеры" и "псевдогиперзвук"

Оккупанты применяют баллистические ракеты для ударов, как они сами врут, по военным целям. Но в целом большинство "баллистики" врага прилетает именно по гражданской инфраструктуре. Издание перечислило главные типы баллистических ракет, которыми пользуются оккупанты:

9М723 "Искандер-М"

Главное оружие баллистического терроризма. Имеет дальность до 500 километров и снаряжается в том числе кассетной боевой частью. Главный разработчик, расположенное в Коломне "Конструкторское бюро машиностроения" получил на 2024 и 2025 годы заказ на 1202 баллистических ракеты в различных модификациях:

9М723-1К5 - 185 ракет с кассетной боевой частью по цене 238 млн рублей или же 3 млн долларов за единицу ;

- 185 ракет с кассетной боевой частью по цене ; 9М723-1Ф1 - 59 ракет с осколочно-фугасной боевой частью по цене 238 млн рублей или 3 млн долларов за единицу ;

- 59 ракет с осколочно-фугасной боевой частью по цене ; 9М723-1Ф2 - 771 ракета с осколочно-фугасной боевой частью второго типа по цене 192 млн рублей или 2,4 млн долларов за единицу ;

- 771 ракета с осколочно-фугасной боевой частью второго типа по цене ; 9М723-1Ф3 - 217 ракет с осколочно-фугасной боевой частью третьего типа по цене примерно 189-238 млн рублей за единицу.

"Таким образом, суммарно на 2024 было законтрактовано производство 589 баллистических ракет различных типов и еще 643 ракеты на следующий год" - отмечает издание.

Фото: пусковая установка ракет "Искандер-М" (Getty Images)

Аэробаллистическая ракета "Кинжал"

Несмотря на то, что россияне врут, что эта ракета якобы "гиперзвуковая", на самом деле это не так. Она не развивает нужных для гиперзвукового вооружения скоростей, особенно на подлете к цели, и уязвима к перехвату, особенно американскими ЗРК Patriot.

К тому же эта ракета очень дорогая, тяжелая в производстве, а ее единственный возможный носитель - модифицированный истребитель МиГ-31К. Производит эти ракеты также "Конструкторское бюро машиностроения" в Коломне: контракт, который предприятие получило в 2024 году, обязывает его сдать 144 ракеты в 2025 году по цене в 366 млн рублей или 4,5 млн долларов за единицу.

Фото: носитель "Кинжала" МиГ-31К (Getty Images)

3М22 "Циркон"

Это еще одна российская "гиперзвуковая" ракета. Несмотря на хвастовство россиян, почти все пуски этой ракеты не поразили ни одной адекватной цели. Оккупанты в 2024 году запускали их по Запорожью и Киеву, возле столицы все "Цирконы" были удачно перехвачены.

При этом минобороны РФ все же заключило контракт с производителем на поставку 80 ракет ежегодно в течение 2024-2026 годов. Цена этого недоразумения ракетной индустрии - 420-450 млн рублей (5,2-5,6 млн долларов) за единицу.

Фото: вероятный вид хваленого российского "Циркона" (росСМИ)